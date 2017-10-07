«Ротор» опустился на дно турнирной таблицы, проиграв в домашнем матче
После 17-ти игр первенства ФНЛ сезона 2017-2018 годов «Ротор-Волгоград» с 14-ю очками занимает последнюю 20-ю строчку турнирной таблицы. Такую важную с точки зрения выхода из зоны вылета сегодняшнюю игру «Ротор» провел очень неубедительно.
Гости атаковали с первых минут матча, и на 23-й минуте гол в ворота Александра Кобзева забил защитник «Олимпийца» Юрий Морозов. В первом тайме волгоградцам отыграться не удалось.
Не наладилась игра и во второй половине матча. Наши футболисты упускали отличные возможности сравнять счет, в том числе не реализовав пенальти. «Не забиваешь ты - забивают тебе» - это всегда оправдывающееся футбольное правило сработало и на этот раз. На 64 минуте Кобзев доставал еще один мяч из собственных ворот, забитый туда полузащитником нижегородцев Анатолием Нежелевым.
Гол престижа наши все-таки отыграли - на 76-й минуте игры это сделал Михаил Бирюков. Но исход игры остался все же 2:1 в пользу «Олимпийца».
Столь разочаровывающий результат домашнего матча, в котором все ждали только победы «Ротора», вызвал массу соответствующих комментариев фанатов: «Да сколько ж можно? Это уже не невезение, это просто отсутствие мастерства. Пианист играет как умеет, а умеет, видимо, хуже всех в ФНЛ», «Без комментариев... просто нет таких слов чтобы это описать... Разочарован самоотдачей игроков..»
Следующий матч «Ротор» сыграет через неделю, 14 октября, с одним из лидеров Первенства ФНЛ - самарскими «Крыльями Советов». К 18-му туру эта команда с 37-ю очками занимает вторую строчку турнирной таблицы, уступая «Енисею».
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