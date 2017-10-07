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«Ротор» опустился на дно турнирной таблицы, проиграв в домашнем матче
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Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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«Ротор» опустился на дно турнирной таблицы, проиграв в домашнем матче

Сегодня, 20:00СпортСветлана АлекбароваФото: rotor-volgograd.ru
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