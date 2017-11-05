«Спартак-Волгоград» упустил из рук победу над московским «Динамо»

Накануне ватерпольный клуб «Спартак-Волгоград» в очередном туре мужской Суперлиги уступил московскому «Динамо». В предыдущей встрече с тем же соперником волгоградцы также проиграли.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на официальный сайт клуба «Спартак-Волгоград», встреча завершилась со счётом 9:8 в пользу «Динамо». По сравнению с тем разгромом, который волгоградские спортсмены потерпели от москвичей ранее (2:10), это достаточно впечатляющий результат – и тем обиднее оказалось поражение.

Начало матча осталось за «Спартаком»: волгоградцы долгое время опережали противников и вынуждали их находиться в положении «догоняющих». Однако буквально на последних минутах встречи игрокам «Динамо» удалось совершить победный рывок. Они сначала сравняли счёт, а затем забросили финальный мяч в ворота оппонентов.