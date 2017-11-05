«Спартак-Волгоград» упустил из рук победу над московским «Динамо»
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на официальный сайт клуба «Спартак-Волгоград», встреча завершилась со счётом 9:8 в пользу «Динамо». По сравнению с тем разгромом, который волгоградские спортсмены потерпели от москвичей ранее (2:10), это достаточно впечатляющий результат – и тем обиднее оказалось поражение.
Начало матча осталось за «Спартаком»: волгоградцы долгое время опережали противников и вынуждали их находиться в положении «догоняющих». Однако буквально на последних минутах встречи игрокам «Динамо» удалось совершить победный рывок. Они сначала сравняли счёт, а затем забросили финальный мяч в ворота оппонентов.
Следующий матч Суперлиги «Спартак-Волгоград» проведёт дома против подмосковного «Штурма-2002» 18 ноября.
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