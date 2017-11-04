В Волгограде проходят соревнования студенческой лиги самбо

В Волгограде проходят соревнования по самбо, приуроченные к 75-летней годовщине контрнаступления под Сталинградом. В них принимают участие пятнадцать студенческих команд со всей России.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградского государственного университета, спортивное событие стартовало накануне. Началу состязаний предшествовало возложение членами команд цветов к Вечному огню на Мамаевом кургане. Спортсмены также посетили музей-панораму «Сталинградская битва».

Непосредственно соревнования состоятся сегодня, 4 ноября. Накануне в ВолГУ состоялся семинар, посвящённый развитию самбо в Волгоградской области; в нём приняли участие президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, ректор вуза Василий Тараканов и другие официальные лица.

– В октябре 2016 года мы создали лигу по самбо для молодёжи, чтобы студенты могли заниматься этим прекрасным видом спорта. Важно, чтобы соревнования начинались с геройских мест, таких как Мамаев курган. Хочу пожелать всем удачи, – обратился к участникам состязаний Сергей Елисеев.