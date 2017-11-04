«Ротор-Волгоград» сыграл боевую ничью с «Шинником» и набрал очко вместо 3-х
Определенные надежды на эту игру волгоградские болельщики возлагали: последнее 20 место в турнирной таблице требовало от наших футболистов полной самоотдачи. Но при этом все понимали, что соперники, которые к этому матчу занимали гораздо более приятное 7-е место, отдавать просто так игру не собирались. Поэтому многие футбольные фанаты изначально ставили на ничью.
Матч получилася по-настоящему боевым, соперники с первых минут начали атаковать ворота друг друга. И волгоградцы, и ярославцы показывали примерно равный по классу футбол: количество ударов в створ ворот в итоговой статистике - 5:5.
Первыми удача улыбнулась ярославцам - на 31-минуте ворота Кобзева «распечатал» Сергей Нарылков. И уже через пару минут после нарушения «Шинника» главный арбитр Антон Анопа назначил пенальти, который точно исполнил Михаил Бирюков.
Счет 1:1 так и сохранился на табло до конца игры - во втором тайме обе команды не смогли преодолеть заслона на пути к воротам друг друга. Волгоградцы пытались, упустили несколько отличных моментов и даже шли нарушения, записав на свой счет 3 желтых карточки (у «Шинника» одна). Добавленные арбитром 3 дополнительных минуты нашим футболистам тоже не помогли.
Что ж, боевая ничья с сильным противником - это тоже неплохой результат. Тем более, что судьба подарила «Ротору» прекрасную возможность улучшить свое положение и уйти с последнего места в турнирной таблице - впереди наших игроков ждет еще два домашних матча. 8 ноября волгоградцы принимают питерское «Динамо», а 12 ноября - «Тюмень». Остается надеяться, что наши футболисты сумеют воспользоваться уникальным шансом поправить свое положение на домашнем поле при поддержке преданных болельщиков.
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