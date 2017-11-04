«Ротор-Волгоград» сыграл боевую ничью с «Шинником» и набрал очко вместо 3-х

На волгоградском стадионе «Зенит» завершился матч 21-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ. «Ротор-Волгоград» принимал ярославский «Шинник».

Определенные надежды на эту игру волгоградские болельщики возлагали: последнее 20 место в турнирной таблице требовало от наших футболистов полной самоотдачи. Но при этом все понимали, что соперники, которые к этому матчу занимали гораздо более приятное 7-е место, отдавать просто так игру не собирались. Поэтому многие футбольные фанаты изначально ставили на ничью.

Матч получилася по-настоящему боевым, соперники с первых минут начали атаковать ворота друг друга. И волгоградцы, и ярославцы показывали примерно равный по классу футбол: количество ударов в створ ворот в итоговой статистике - 5:5.

Первыми удача улыбнулась ярославцам - на 31-минуте ворота Кобзева «распечатал» Сергей Нарылков. И уже через пару минут после нарушения «Шинника» главный арбитр Антон Анопа назначил пенальти, который точно исполнил Михаил Бирюков.

Счет 1:1 так и сохранился на табло до конца игры - во втором тайме обе команды не смогли преодолеть заслона на пути к воротам друг друга. Волгоградцы пытались, упустили несколько отличных моментов и даже шли нарушения, записав на свой счет 3 желтых карточки (у «Шинника» одна). Добавленные арбитром 3 дополнительных минуты нашим футболистам тоже не помогли.