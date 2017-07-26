«Ротор-2» повторил успех основной команды, разгромив соперника 3:0

Не отставать от своей основной команды решили футболисты фарм-клуба «Ротора». Напомним, неделю назад главная футбольная команда Волгограда разгромила на выезде питерское «Динамо» 3:0.

С таким же счетом накануне на стадионе имени Логинова в Волжском подопечные Эвальда Фролова победили «Зенит» из Пензы.

Фото: Юрий Самодуров, novostivolgograda.ru

Обе команды являются аутсайдерами зоны «Центр» первенства ПФЛ, и отступать нашим футболистам было некуда. Они активнее начали матч, упустив несколько моментов для взятия ворот. Но еще до свистка на перерыв смогли отличиться. Точным ударом с пенальти отметился Калошин. Во втором тайме резервисты «Ротора» еще дважды поразили ворота пензенцев - на 75-й минуте отличился Климов, под самый занавес встречи разгром довершил Даурский.