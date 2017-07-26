«Ротор-2» повторил успех основной команды, разгромив соперника 3:0
С таким же счетом накануне на стадионе имени Логинова в Волжском подопечные Эвальда Фролова победили «Зенит» из Пензы.
Обе команды являются аутсайдерами зоны «Центр» первенства ПФЛ, и отступать нашим футболистам было некуда. Они активнее начали матч, упустив несколько моментов для взятия ворот. Но еще до свистка на перерыв смогли отличиться. Точным ударом с пенальти отметился Калошин. Во втором тайме резервисты «Ротора» еще дважды поразили ворота пензенцев - на 75-й минуте отличился Климов, под самый занавес встречи разгром довершил Даурский.
Отметим, что матч собрал около 500 зрителей. Следующую встречу резервисты «Ротора» проведут на выезде. Соперниками волгоградцев будут футболисты «Рязани». Местная команда с 6-ю очками занимает 3-е место в турнирной таблице, тогда как «Ротор-2», впервые набрав очки, только 10-е.