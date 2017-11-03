Первенство Волгограда среди ссузов: взлеты, падения и победы над собой
Когда девушки из педагогического колледжа отправлялись на первенство, даже не подозревали, что борьба за главный приз будет настолько тяжелой. Подкованные волейболистки, многие из которых выпускницы спортивных школ, в финале встретились с профессиональной сборной.
- 80% участниц сборной играют на серьезном уровне. Наши девушки, конечно, очень волновались. Шли вровень -23:23, но потом уступили 23:25. Чуть-чуть до первого места не хватило. Александр Третяк, руководитель физического воспитания Волгоградского социально-педагогического колледжа, заслуженный работник физической культуры РФ
Второе место – прекрасный результат, считает Александр Третяк. Его подопечные тренируются 2 раза в неделю на любительском уровне и практически всегда поднимаются на пьедестал почета.
- Подготовка начинается 10 сентября где-то и идет до конца учебного года. На основные чемпионаты выходим подготовленными, но не все даются легко.Александр Третяк, руководитель физического воспитания Волгоградского социально-педагогического колледжа, заслуженный работник физической культуры РФ
Первенство Волгограда среди ссузов по волейболу получилось именно таким. В этом году в борьбе сошлись 8 команд с сильным уровнем подготовки. Площадкой проведения стал Волгоградский колледж управления и новых технологий. Хозяеева в результате и стали победителями. Призеры также получили в копилку кубки, медали и грамоты. Но спартакиада продолжается. В середине ноября состоятся матчи по дисциплине баскетбол, а в декабре по армспорту.
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