Первенство Волгограда среди ссузов: взлеты, падения и победы над собой

Спортивные команды колледжей и профучилищ Волгограда продолжают состязания в различных дисциплинах спартакиады ссузов. Несколько дней назад завершились волейбольные матчи. Сегодня победители и призеры празднуют победу, которая, по законам жанра, досталась нелегко.

Когда девушки из педагогического колледжа отправлялись на первенство, даже не подозревали, что борьба за главный приз будет настолько тяжелой. Подкованные волейболистки, многие из которых выпускницы спортивных школ, в финале встретились с профессиональной сборной.

- 80% участниц сборной играют на серьезном уровне. Наши девушки, конечно, очень волновались. Шли вровень -23:23, но потом уступили 23:25. Чуть-чуть до первого места не хватило. Александр Третяк, руководитель физического воспитания Волгоградского социально-педагогического колледжа, заслуженный работник физической культуры РФ

Второе место – прекрасный результат, считает Александр Третяк. Его подопечные тренируются 2 раза в неделю на любительском уровне и практически всегда поднимаются на пьедестал почета.

- Подготовка начинается 10 сентября где-то и идет до конца учебного года. На основные чемпионаты выходим подготовленными, но не все даются легко.Александр Третяк, руководитель физического воспитания Волгоградского социально-педагогического колледжа, заслуженный работник физической культуры РФ

Фото: пресс-служба ГБОПУ «Волгоградский Колледж Управления и Новых Технологий»