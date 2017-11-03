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Первенство Волгограда среди ссузов: взлеты, падения и победы над собой
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Первенство Волгограда среди ссузов: взлеты, падения и победы над собой

Сегодня, 13:59СпортМарина СабадашФото: пресс-служба ГБОПУ «Волгоградский Колледж Управления и Новых Технологий»
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