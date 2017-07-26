В Волжском на пляже проведут спортивный праздник «Назло рекордам»
Это мероприятие пройдет на городском пляже, где в течение четырех часов будут работать игровые, творческие, танцевальные и спортивные тематические площадки.
Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волжского, праздник начнется в пять часов вечера с танцевального марафона для отдыхающих. В это же время волжане разного возраста смогут принять участие в пляжном волейболе, в состязаниях по перетягиванию каната и в игре «Футбольный старт» (попадание футбольным мячом в мишень).
Для самых маленьких посетителей пляжа пройдут «Волжские веселые старты» и инсценированная игра «Морской бой».
На одной из тематических зон состоится игра «Мега-твистер» с привлечением большого количества любителей этой известной игры.
Заключительный блок праздника пройдет с 20.00 до 21.00. В это время начнется конкурс «Королева пляжа». Члены жюри, в состав которой войдут представители городского спорткомитета, комплекса «Юность Волжского» и городской школы моделей, определят самую очаровательную участницу праздника.
Завершится программа дискотекой.