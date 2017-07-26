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В Волжском на пляже проведут спортивный праздник «Назло рекордам»
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В Волжском на пляже проведут спортивный праздник «Назло рекордам»

Сегодня, 11:06СпортСтанислав ЛопатинФото: dosug-volgograd.ru
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