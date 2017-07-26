Спортсмен из Волжского выиграл «золото» Спартакиады по тхэквондо
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета физической культуры и спорта, состязания по тхэквондо в рамках Спартакиады проходили в Краснодаре. В них принимали участие более ста юных спортсменов из 38 регионов России.
Волжанин, выступавший в весовой категории до 73 килограммов, начал турнир вполне уверенно: он досрочно победил представителей Санкт-Петербурга и Рязани, после чего в полуфинальном поединке сошёлся с уроженцем Кабардино-Балкарии. Эту непростую схватку Эмиль Алиев в итоге выиграл со счётом 35:20.
Однако настоящим испытанием для начинающего мастера единоборств из Волжского оказался финал. Бой против товарища по сборной России Михаила Соколова из Москвы сначала складывался не в пользу Алиева: он долго уступал оппоненту по очкам и лишь в самом конце поединка благодаря помощи тренера перехватил инициативу. В напряжённой схватке волжанин победил со счётом 11:9 и завоевал заслуженное «золото».