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Спортсмен из Волжского выиграл «золото» Спартакиады по тхэквондо
Сюжеты:
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Спортсмен из Волжского выиграл «золото» Спартакиады по тхэквондо

Сегодня, 13:07СпортНикита ДробныФото: Focusonbelgium.be
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