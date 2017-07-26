Спортсмен из Волжского выиграл «золото» Спартакиады по тхэквондо

На финальном этапе VIII летней Спартакиады учащихся 16-летний волжанин Эмиль Алиев стал чемпионом первенства по олимпийской версии тхэквондо. В решающем поединке молодой представитель Волгоградской области одержал верх над соперником из Москвы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета физической культуры и спорта, состязания по тхэквондо в рамках Спартакиады проходили в Краснодаре. В них принимали участие более ста юных спортсменов из 38 регионов России.

Волжанин, выступавший в весовой категории до 73 килограммов, начал турнир вполне уверенно: он досрочно победил представителей Санкт-Петербурга и Рязани, после чего в полуфинальном поединке сошёлся с уроженцем Кабардино-Балкарии. Эту непростую схватку Эмиль Алиев в итоге выиграл со счётом 35:20.