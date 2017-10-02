В Хорватии волгоградские ватерполисты одолели две команды в лиге чемпионов

В Загребе, столице Хорватии, для волгоградских спортсменов накануне успешно завершились игры второго квалификационного раунда лиги чемпионов по водному поло среди мужских команд.

В заключительный игровой день отборочного этапа ватерполисты команды «Спартак-Волгоград» обыграли немецкий «Дуйсбург» со счетом 14:5. Это позволило красно-белым занять первое итоговое место в группе с семью набранными очками, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГАУ ВО «Спартак-Волгоград».

Ранее подопечные Владимира Карабутова и Николая Козлова одолели команду «Ядран» из Черногории со счетом 7:5. А также вничью сыграли с хозяевами турнира – командой «Младость» – 6:6.

Самым результативным в составе чемпиона России стал Павел Халтурин, на счету которого восемь заброшенных мячей в трех проведенных встречах.