В Хорватии волгоградские ватерполисты одолели две команды в лиге чемпионов
В заключительный игровой день отборочного этапа ватерполисты команды «Спартак-Волгоград» обыграли немецкий «Дуйсбург» со счетом 14:5. Это позволило красно-белым занять первое итоговое место в группе с семью набранными очками, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГАУ ВО «Спартак-Волгоград».
Ранее подопечные Владимира Карабутова и Николая Козлова одолели команду «Ядран» из Черногории со счетом 7:5. А также вничью сыграли с хозяевами турнира – командой «Младость» – 6:6.
Самым результативным в составе чемпиона России стал Павел Халтурин, на счету которого восемь заброшенных мячей в трех проведенных встречах.
В понедельник днем в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда лиги чемпионов, игры которого пройдут 14 и 18 октября. Один из матчей будет сыгран в Волгограде, другой – на поле соперника.
+7 937 708 14 50