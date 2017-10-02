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В Хорватии волгоградские ватерполисты одолели две команды в лиге чемпионов
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В Хорватии волгоградские ватерполисты одолели две команды в лиге чемпионов

2 октября, 09:31СпортСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГАУ ВО «Спартак-Волгоград»/ http://spartak-volgograd.com
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