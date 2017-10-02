Рай для экстремалов: в Волгограде прошел фестиваль «Трамплин»

Для волгоградцев, которые пришли поболеть за спортсменов, была организована насыщенная программа: выступления гонщиков сопровождал концерт рок-музыкантов, все желающие смогли посетить выставку современных спортивных внедорожников и мотоциклов, прокатиться на квадроциклах и пострелять по мишеням в тире.

Одним из зрелищных моментов фестиваля стали соревнования по мотоциклетному кроссу, в которых выступали спортсмены из разных регионов страны. Гонщики соревновались в четырех классах мотоциклов - объемом двигателя в 25, 65, 85 куб. см и Open.

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