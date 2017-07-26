Волгоградские ватерполисты не смогли выйти в плей-офф Спартакиады

Сборная Волгоградской области по водному поло из спортсменов в возрасте до 17 лет не смогла выйти в плей-офф VIII летней Спартакиады учащихся. В решающем матче волгоградцы уступили москвичам со счётом 6:11.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ватерпольного клуба «Спартак-Волгоград», матч сложился для сборной региона неудачно. Несмотря на все усилия, волгоградцы не смогли выстоять против напора более сильных соперников из столицы. Попытки вести такую же агрессивную игру, как в двух предыдущих матчах против команд Краснодарского края и Воронежской области, успехом не увенчались. Впрочем, волгоградская сборная всё равно выглядела достойно и смогла забить шесть мячей в ворота москвичей.

Несмотря на поражение, тренеры региональной команды уверены: по сравнению с ноябрём прошлого года, когда юные ватерполисты Волгограда участвовали в первенстве России, спортсмены заметно улучшили уровень игры. Это позволяет надеяться, что в будущем волгоградцы продемонстрируют более впечатляющие успехи.

Сегодня сборной Волгоградской области по водному поло среди игроков в возрасте до 17 лет предстоит стыковой матч с командой Нижегородской области, а после него — поединки в рамках «утешительного» турнира Спартакиады за 5-8 места.

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