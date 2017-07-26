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Волгоградские ватерполисты не смогли выйти в плей-офф Спартакиады
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Team volgograd region u 17

Волгоградские ватерполисты не смогли выйти в плей-офф Спартакиады

Сегодня, 12:23СпортНикита ДробныФото: пресс-служба клуба "Спартак-Волгоград"
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