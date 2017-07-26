Волгоградские ватерполисты на Спартакиаде обыграли воронежцев

Сборная Волгоградской области по водному поло из игроков младше 17 лет одержала вторую победу на VIII летней Спартакиаде учащихся. Юные ватерполисты нанесли поражение воронежской команде со счётом 17:6.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу спортивного клуба «Спартак-Волгоград», матч, который региональная сборная провела накануне, оказался весьма схож с её предыдущей игрой. Как и в поединке с командой Краснодарского края, волгоградцы с самого начала повели агрессивное наступление на ворота соперников и забили пять мячей в первой четверти. В матче вновь отличились те же ватерполисты, которые обеспечили разгром краснодарцев: Артём Карпов, Григорий Буров и Марк Никитский.

После двух побед у молодых волгоградцев сохраняется шанс выйти в плей-офф Спартакиады и побороться за звание лучшей сборной. Правда, для этого в сегодняшнем матче им потребуется выполнить крайне сложную задачу: одержать верх над сильными соперниками из Москвы с перевесом как минимум в пять мячей. Удастся ли представителям волгоградской ватерпольной школы вырвать победу у уроженцев столицы, станет известно уже этим вечером — начало решающей игры запланировано на 16:00.

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