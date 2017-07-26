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Волгоградские ватерполисты на Спартакиаде обыграли воронежцев
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Before the start

Волгоградские ватерполисты на Спартакиаде обыграли воронежцев

Сегодня, 15:03СпортНикита ДробныФото: пресс-служба клуба "Спартак-Волгоград"
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