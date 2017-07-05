«Ротор-Волгоград» вновь будет выступать с исторической эмблемой

Владельцем любимого болельщиками «Ротора» герба до сегодняшнего дня было ООО «Актив». Представители «Ротора» настаивали на досрочном прекращении права интеллектуальной собственности на товарный знак - историческую эмблему «Ротора».

Суд в Москве юридически закрепил это требование и вернул герб футбольному клубу «Ротор-Волгоград». Таким образом, уже 5 августа в рамках первенства ФНЛ в игре с «Сибирью» футболисты «Ротора» смогут выйти в футболках с историческим гербом, с которым связана победная история волгоградского клуба в середине 90-х годов прошлого века.

Напомним, под эмблему на форме оставили специальное место и теперь на законных основаниях ее нашьют сверху в виде шеврона.

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