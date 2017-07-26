На спортивном фестивале во Фролово соревновались в паркуре и самбо

В городе Фролово Волгоградской области впервые прошёл фестиваль экстремальных видов спорта. Участие в нём приняли около двухсот человек.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета молодёжной политики, соревнования велись по тринадцати видам спорта. Мероприятие посетили председатель Волгоградского отделения комитета национальных и неолимпийских видов спорта Михаил Насыров, глава областного комитета по делам молодёжи Елена Слесаренко и директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин.

В рамках состязаний разыгрывались шестнадцать кубков и более ста медалей. Участники фестиваля соревновались не только в относительно привычных дисциплинах — боксе, самбо, пляжном теннисе и скейтбординге, но и в таких малоизвестных видах спорта, как панкратион, трикинг, флорбол и даже паркур. Особое оживление у зрителей вызвал дружеский турнир по флорболу, в котором могли принять участие все желающие.