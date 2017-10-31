Волгоградцы решают судьбу опасной «зебры» голосованием в соцсетях

Волгоградский активист Серго Нарсия запустил онлайн-голосование в одной из популярных групп в интернете. Горожанам предстоит решить, каким способом, на их взгляд, можно исправить ситуацию на аварийном участке дороги в Советском районе областного центра.

Улица Казахская оснащена все необходимыми дорожными знаками и разметкой: ограничение скорости, пешеходный переход, стоп-линия, «зебры» и другими. Днем здесь комфортно едут машины, волгоградцы переходят проезжую часть в безопасности.

Когда на город опускается ночь, ситуация меняется. К примеру, «зебра» становится местом потенциального ДТП. Особенное беспокойство у автовладельцев вызывает участок чуть ниже СХИ. Здесь расположен нерегулируемый светофором пешеходный переход, которому явно не хватает освещения.

- Ко мне обратились водители. Вчера так сразу два автовладельца. Они рассказали, что во тьме видно только знаки, а вот людей совсем нет. И когда они начинают неожиданно переходить дорогу - это всегда очень внезапно, и может возникнуть аварийная ситуация, несмотря на низкую скорость, - сообщил Серго Нарсия.

Корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» Серго признался, что недавно чуть ли не сам стал свидетелем ДТП на опасном переходе – человек еле успел увернуться от машины. И пока дело не дошло до беды, активист решил действовать.

Избавиться от аварийного участка нужно, но как это лучше сделать? За советом молодой человек обратился к волгоградцам. В голосовании 2 варианта и звучат они так: осветить тот участок дороги, где ее чаще всего переходят пешеходы или же ограничить турникетом возможность перехода улицы в неположенных местах. Конечно, к решению проблемы надо подойти комплексно, но Серго Нарсия решил узнать, что волгоградцы хотели бы увидеть сделанным в первую очередь.