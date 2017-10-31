Волгоград сегодня принимает Международный форум общественной дипломатии

«Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке» - под таким названием в областном центре сегодня открывается Международный форум общественной дипломатии. Он проводится в Волгограде уже в четвертый раз и соберет около 200 делегатов из девяти стран мира.

Среди участников - мэры городов-побратимов Волгограда, представители органов власти, общественные активисты, учёные и бизнесмены.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», в первый день форума состоятся две дискуссии, посвящённые перспективам отношений между Россией и Европой - «Международные отношения в эпоху нестабильности: угрозы и возможности» и «Россия и Европа: перспективы отношений в меняющемся мире».

Завтра на форуме будут работать пять круглых столов – «Дипломатия муниципалитетов: механизмы и формы взаимодействия», «Современные вызовы и угрозы безопасности: как им противостоять вместе?», «Будущее германо-российских отношений: новые горизонты», «Молодежная дипломатия» и «70 лет дипломатических отношений России и Индии: истории успеха», сообщили в пресс-службе гордумы. Заседания пройдут на площадках Волгоградского государственного и медицинского университетов.