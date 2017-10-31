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Волгоград сегодня принимает Международный форум общественной дипломатии
Сюжеты:
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Volgograd dialog na volge

Волгоград сегодня принимает Международный форум общественной дипломатии

Сегодня, 08:25ОбществоСветлана АлекбароваФото: rea.ru
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