Волгоград сегодня принимает Международный форум общественной дипломатии
Среди участников - мэры городов-побратимов Волгограда, представители органов власти, общественные активисты, учёные и бизнесмены.
Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», в первый день форума состоятся две дискуссии, посвящённые перспективам отношений между Россией и Европой - «Международные отношения в эпоху нестабильности: угрозы и возможности» и «Россия и Европа: перспективы отношений в меняющемся мире».
Завтра на форуме будут работать пять круглых столов – «Дипломатия муниципалитетов: механизмы и формы взаимодействия», «Современные вызовы и угрозы безопасности: как им противостоять вместе?», «Будущее германо-российских отношений: новые горизонты», «Молодежная дипломатия» и «70 лет дипломатических отношений России и Индии: истории успеха», сообщили в пресс-службе гордумы. Заседания пройдут на площадках Волгоградского государственного и медицинского университетов.
Итоги совместной работы участники Международного форума общественной дипломатии подведут вечером 1 ноября.
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