Сильный ветер в Волгограде срывает кровли и ломает деревья

Последний день октября принёс в регион сильный ветер, в четверг ожидается снег.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, сильный юго-западный ветер сохранится сегодня ночью и завтра днем. Он принесёт в Волгоградскую область осадки в виде снега. Синоптики обещают его уже в четверг, поэтому автомобилистам, ещё не сменившим резину, стоит поторопиться.

Между тем, сегодня в Волгограде ветер уже доставил массу неприятностей горожанам. Жители города-героя выкладывают в соцсети фотографии сорванных с крыш металлических листов и поваленных деревьев. Уж есть несколько поврежденных автомобилей. Непогода сохранится и в ближайшие дни.

Фото: Дмитрий Аксёнов, ВКонтакте, "Жесть Волгограда"

Завтра, 1 ноября, в Волгоградской области ожидаются небольшие осадки, в северных районах - в виде дождя со снегом. Ветер западный, юго-западный, с порывами 18-23 м/с, местами - до 28 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5ºС, в некоторых районах до -3ºС, днем +2...+7ºС.

В четверг, 2 ноября, ночью в регионе в северных районах высока вероятность осадков в виде снега. Днем в отдельных районах дождь со снегом, от слабого до умеренного. Ветер западный 6-11 с/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2ºС, при прояснении до -8ºС. Днем теплее - +2...+7ºС.

В Волгограде 1 ноября утром и днем небольшие осадки в виде дождя со снегом. Ветер западный, юго-западный 9-14 с/с, порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3ºС, днем +4...+6ºС.