В музее изобразительных искусств прозвучит пролетарская поэзия Царицына
Лекция пройдет в выставочном пространстве недавно открывшейся экспозиции «Век Октября», посвященной 100-летию Октябрьской революции. Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу музея ИЗО, лекция будет посвящена поэтическому искусству пролетариев Царицына, творчество которых до сих пор остается крайне мало исследованным. Прозвучат стихи наших земляков, талантливых и незаслуженно забытых поэтов.
Лекцию читает доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и методики ее преподавания ВГСПУ Надежда Евгеньевна Тропкина.
Лекция станет первой в целой серии тематических акций, посвященных 100-летию Октябрьской революции, которые состоятся в рамках новой выставки «Век Октября». 4 ноября в 16 часов волгоградцев приглашают в музей ИЗО на лекцию «Спектакли сталинградских театров про революцию и Гражданскую войну», и в этот же день в 18:00 состоится лекция «Русское искусство и революция».
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