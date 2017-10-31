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В музее изобразительных искусств прозвучит пролетарская поэзия Царицына
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В музее изобразительных искусств прозвучит пролетарская поэзия Царицына

Сегодня, 15:10ОбществоНаталья ЖурбинаФото: volgogradmuseum.ru
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