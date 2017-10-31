В музее изобразительных искусств прозвучит пролетарская поэзия Царицына

1 ноября в 17:00 в Волгоградском музее изобразительных искусств им. Машкова состоится лекция «Революция в пролетарской поэзии Царицына».

Лекция пройдет в выставочном пространстве недавно открывшейся экспозиции «Век Октября», посвященной 100-летию Октябрьской революции. Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу музея ИЗО, лекция будет посвящена поэтическому искусству пролетариев Царицына, творчество которых до сих пор остается крайне мало исследованным. Прозвучат стихи наших земляков, талантливых и незаслуженно забытых поэтов.

Лекцию читает доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и методики ее преподавания ВГСПУ Надежда Евгеньевна Тропкина.

Доктор филологических наук, профессор кафедры литературы ВГСПУ Надежда Тропкина Фото: volgogradmuseum.ru