В Горьковке на этнофестивале состоится дефиле в национальных костюмах

2 ноября в 14:00 в Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького пройдет этнофестиваль народов и культур «Вместе мы – Россия!», посвященный Дню народного единства.

Горьковка уже не первый год выступает организатором этонофестиваля. Секрет его популярности - в яркости действа и царящей здесь доброжелательной обстановке.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной библиотеки им. Горького, в этом году этнофестиваль начнется с традиционного и полюбившегося дефиле в национальных костюмах. Затем детский театр моды «Берегиня» представит миниатюру «Современный образ традиционного национального костюма».

Волгоградце приглашают стать не просто зрителями, но и активными участниками фестиваля. Здесь в ходе мастер-классов можно будет познать секреты прядения пуховой нити, плетения из природных материалов, вологодского кружевоплетения, корейского искусства складывания бумаги, а также познакомиться с национальными кухнями разных народов.

Также активных посетителей ожидают викторины, этнолото и разные игры, за победу в которых можно получить призы.