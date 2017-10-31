Управляющие компании ответят за отсутствие тепла в жилых домах

В Волгограде отопительный сезон официально стартовал 16 октября, однако не все управляющие компании своевременно подготовили дома к пуску тепла.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного Госжилнадзора, в Волгограде 10 управляющих компаний халатно отнеслись к своим обязанностям по проведению необходимых мероприятий перед началом отопительного сезона.

Это ООО «ЖЭК», ООО «ЖКХ Городищенское», ООО «Родничок», ООО «Возрождение ЖКХ Волгоградской области», ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района», ООО «Аварийно-ремонтная служба», ООО «ГУК», ООО «ЦКО-1», ООО «МДМ-КомСервис», ООО «ВЭК». В отношении данных УК поступило больше всего жалоб от жителей на горячую линию инспекции областного Госжилнадзора, органов местного самоуправления, аварийно-диспетчерских служб.

Проведенные проверки выявили у вышеперечисленных управляющих организаций отсутствие паспортов готовности, отставание от графика промывки и опрессовки систем отопления, ненадлежащее состояние конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных домов. При этом, как подчеркнули в Госжилнадзоре, недостатки вовремя не устраняются, а возникающие при пуске тепла аварии на внутридомовых сетях ликвидируются с большой задержкой по времени.

В результате в отношении УК- нарушителей были возбуждены административные дело, причем на некоторые из них - сразу по десяткам. Так, на ООО «ЖЭК» составлено более 20 административных дел, на ООО «ЦКО-1» – 11, а на ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» - более 10.