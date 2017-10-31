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Управляющие компании ответят за отсутствие тепла в жилых домах
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Управляющие компании ответят за отсутствие тепла в жилых домах

Сегодня, 16:22ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Realt.onliner.by
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