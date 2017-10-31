Судьбу «зелёного щита» Волгограда обсудили на публичных слушаниях

По инициативе активистов Общероссийского народного фронта в Общественной палате Волгоградской области прошли публичные слушания, посвящённые судьбе «зелёного щита» вокруг регионального центра. Общественники считают решение данного вопроса приоритетной задачей на следующий год.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного отделения ОНФ, привлечь всеобщее внимание к плачевному состоянию городских лесов активисты решили после ряда рейдов, выявивших массу нарушений. Большая часть волгоградских лесов высаживалась ещё в послевоенные годы, и с тех пор количество деревьев в окрестностях города-героя лишь сокращалось. Сейчас защитные лесополосы в окрестностях Волгограда занимают лишь 186 тысяч гектаров при существующей потребности в 774 тысячи гектаров — то есть менее четверти от рекомендуемой нормы.

Более того, в городской черте Волгограда в три-четыре раза меньше деревьев, чем должно быть в крупном промышленном центре. При этом многие зелёные насаждения быстро погибают и находятся в неудовлетворительном состоянии — особенно это касается старых вязов, ежегодно подвергающихся нашествиям ильмовых листоедов.

— Сегодня мы не можем называть те насаждения, что имеются в регионе и в черте города, зелёными. Некоторые из них вообще числятся только на бумаге и в административных отчётах, — подчеркнул Константин Глушенок, региональный координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка». — Муниципальное предприятие «Горэколес» не в состоянии в полной мере осуществлять свой функционал силами имеющегося десятка сотрудников, без должной техники и финансирования. При таком характере эксплуатации лесов в ближайшие два-три года мы их потеряем совсем, и городу неминуемо грозят пыльные бури, подобные той, что впервые за долгое время накрыла наш город в августе.