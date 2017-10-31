Судьбу «зелёного щита» Волгограда обсудили на публичных слушаниях
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного отделения ОНФ, привлечь всеобщее внимание к плачевному состоянию городских лесов активисты решили после ряда рейдов, выявивших массу нарушений. Большая часть волгоградских лесов высаживалась ещё в послевоенные годы, и с тех пор количество деревьев в окрестностях города-героя лишь сокращалось. Сейчас защитные лесополосы в окрестностях Волгограда занимают лишь 186 тысяч гектаров при существующей потребности в 774 тысячи гектаров — то есть менее четверти от рекомендуемой нормы.
Более того, в городской черте Волгограда в три-четыре раза меньше деревьев, чем должно быть в крупном промышленном центре. При этом многие зелёные насаждения быстро погибают и находятся в неудовлетворительном состоянии — особенно это касается старых вязов, ежегодно подвергающихся нашествиям ильмовых листоедов.
— Сегодня мы не можем называть те насаждения, что имеются в регионе и в черте города, зелёными. Некоторые из них вообще числятся только на бумаге и в административных отчётах, — подчеркнул Константин Глушенок, региональный координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка». — Муниципальное предприятие «Горэколес» не в состоянии в полной мере осуществлять свой функционал силами имеющегося десятка сотрудников, без должной техники и финансирования. При таком характере эксплуатации лесов в ближайшие два-три года мы их потеряем совсем, и городу неминуемо грозят пыльные бури, подобные той, что впервые за долгое время накрыла наш город в августе.
По результатам публичных слушаний региональные активисты ОНФ успешно ходатайствовали о создании лесопаркового зелёного пояса Волгограда. Его планируется сформировать из городских лесов и лесного фонда Светлоярского участкового лесничества. Кроме того, участники обсуждения одобрили стратегию и подпрограмму «Развитие защитного лесоразведения Волгоградской области». Все лесозащитные инициативы и проекты общественников в ближайшее время направят на рассмотрение в Волгоградскую областную Думу.
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