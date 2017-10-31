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Судьбу «зелёного щита» Волгограда обсудили на публичных слушаниях
Сюжеты:
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Судьбу «зелёного щита» Волгограда обсудили на публичных слушаниях

Сегодня, 17:50ОбществоНикита ДробныФото: Пресс-служба отделения ОНФ в Волгоградской области
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