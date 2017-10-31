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Студенты ВолГУ прослушали лекции преподавателей из Германии
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Студенты ВолГУ прослушали лекции преподавателей из Германии

Сегодня, 15:30ОбществоМарина СабадашФото: пресс-служба Волгоградского государственного университета
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