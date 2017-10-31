Студенты ВолГУ прослушали лекции преподавателей из Германии

В Волгоградском государственном университете завершилась череда осенних лекций и семинаров, подготовленных преподавателями университета города Майнц. Цикл состоял из трех блоков, различающихся по тематике и по форме работы.

Секретами разработки концепции письменной научной работы поделилась магистр гуманитарных наук, преподаватель Центра качества образования университета им. Й. Гутенберга Жаклин Дагдаган.

Фото: пресс-служба Волгоградского государственного университета

Она превратила аудиторию в «научную мастерскую» - работа шла в формате workshop. Сегодня это одна из самых актуальных форм занятий для современной молодежи. В отличие от не менее модных тренингов, семинаров и мастер-классов, на уроке все равны и все учат друг друга, даже ученики учителей.

В процессе обсуждения волгоградские студенты погрузились в тонкости тайм-менеджмента исследовательской работы, разобрались, как правильно сформулировать тему, определить ключевые понятия, освоили технику чтения специальной литературы, написания отдельных частей работы.

Урок Андреаса Бюнгера превратился в мастер-класс. Ребята писали идеальное мотивационное письмо на немецком языке при устройстве на работу, а также посетили практические семинары по лингвистике текста и компьютерной лексикографии.

Фото: пресс-служба Волгоградского государственного университета

Завершилась учебная трилогия серией занятий со студентами 3-го и 4-го курсов института филологии и межкультурной коммуникации ВолГУ. Разговор о проблемах межкультурной коммуникации вел доктор Эвальд Ройтер, руководитель программы подготовки «Немецкий язык, культура и перевод» на факультете коммуникативных наук университета Tampere (Финляндия).

Зарубежные визиты в ВолГУ не редкость. Как сообщает пресс- служба вуза, сотрудничество с немецкой стороной началось еще в 2013 году в рамках Программы партнерства институтов германистики, финансируемой Германской службой академических обменов.

Она рассчитана на 10 лет. За это время десятки волгоградских студентов, аспирантов и преподавателей пройдут образовательные курсы в Германии. К примеру, сейчас в городе Гермерсхайм находятся наши соотечественницы. Девушки пробудут там весь осенний семестр.