Прокуратура больше не позволит волгоградцам скрывать номера

Калачёвский районный суд Волгоградской области признал запрещённой информацию, размещённую на нескольких интернет-сайтах. На всех ресурсах пользователям предлагали устройства для изменения автомобильных номеров.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области, «криминальные» сайты были выявлены в ходе планового мониторинга «всемирной паутины». Вход на каждый из них не требовал пароля или регистрации, так что купить приспособления для маскировки номеров мог кто угодно.