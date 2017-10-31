Прокуратура больше не позволит волгоградцам скрывать номера
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области, «криминальные» сайты были выявлены в ходе планового мониторинга «всемирной паутины». Вход на каждый из них не требовал пароля или регистрации, так что купить приспособления для маскировки номеров мог кто угодно.
Использование устройств, скрывающих регистрационные знаки, является административным правонарушением — оно чревато штрафом и лишением водительских прав. Поэтому их открытая продажа недопустима. Районная прокуратура обратилась в суд с иском о признании размещённой на сайтах информации запрещённой к распространению в России; требования ведомства были удовлетворены. В ближайшее время доступ на все сайты будет заблокирован Роскомнадзором.
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