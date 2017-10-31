Программа «Земский доктор» помогает решать кадровый вопрос на селе

В эти дни в Москве проходит конгресс «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения», в котором участвует и делегация Волгоградской области.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета здравоохранения, мероприятие проводится под эгидой Минздрава России и Национальной медицинской палаты. В состав волгоградской делегации вошли 25 человек, включая председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Владимира Шкарина, руководителя фонда обязательного медицинского страхования Татьяну Самарину, представителей медицинской общественности, практикующих врачей, специалистов скорой помощи и лабораторной диагностики.

В работе конгресса принимают участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр здравоохранения России Вероника Скворцова, делегации не только из регионов России, но и из Латвии, Белоруссии, Армении и Казахстана.

Представитель волгоградской делегации — председатель регионального комитета здравоохранения Владимир Шкарин - рассказал о лучших региональных практиках привлечения и закрепления медицинских кадров на селе.

К слову, волгоградский регион стал первым в стране, где была внедрена практика целевой подготовки специалистов не только с высшим, но и со средним медицинским образованием за счет областного бюджета. Так, с 2016 года идет подготовка 100 специалистов среднего звена, которые будут работать на селе. На сегодняшний момент из обучающихся в медучилищах будут подготовлены 52 медработника и специально для работы в службе скорой медицинской помощи — 22 специалиста.