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Программа «Земский доктор» помогает решать кадровый вопрос на селе
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Программа «Земский доктор» помогает решать кадровый вопрос на селе

Сегодня, 12:49ОбществоНаталья ЖурбинаФото: smartnews.ru
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