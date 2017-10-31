Леденцы от боли в горле конфискуют из аптек

Решение о выведении из оборота относится к следующим сериям: 384G1, BS211, BW050, BW099, BW653, BW841, BW953, ВХ736, BY349 и BY462. Другие серии препарата по-прежнему разрешены к продаже.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на сообщение Росздравнадзора, решение касается медово-лимонной разновидности «Стрепсилса». В некоторых сериях сосательных таблеток производитель обнаружил несоблюдение требований к однородности дозирования лечебных компонентов.

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