Елена Летучая с переходом на Первый канал лишится половины своей зарплаты

Продюсер и ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая в ближайшее время покинет телеканал «Пятница» и перейдет на Первый канал, где займется новым проектом, но при этом не сменит свое амплуа.

В пресс-службе Первого канала эту информацию уже подтвердили. На новой работе известная журналистка будет вести проект «Летучий отряд». Проверки продолжатся, но они будут затрагивать уже не рестораны и гостиницы, а школы, детсады и больницы, сообщает РБК.

В то же время руководитель телеканала «Пятница» Николай Картозия заявил, что у них контракт с Летучей заключен до 2019 года. А значит, ведущая не имела права вести переговоры с другим работодателем.

«В противном случае мы имеем право на 50% ее заработка», – пояснил Николай Картозия.

Он также заявил, что программы, выходящие в последнее время на «Пятнице» с участием Летучей, имели низкие рейтинги. По его словам, проект «Стройняшки», который она вела, провалился. Ее «Школа Ревизорро» тоже не вызвала интереса у зрителей. А когда Летучая была приглашена в качестве «звездного гостя» в проект «Адская кухня», упали рейтинги и этой телепрограммы.