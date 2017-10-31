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Чем гордишься, волгоградский студент?
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Чем гордишься, волгоградский студент?

Сегодня, 08:06ОбществоФото: https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=%23%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4&c%5Bsection%5D=statuses&z=photo-2293083_456239509%2Falbum-2293083_00%2Frev
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