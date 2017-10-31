Чем гордишься, волгоградский студент?

У студентов опорного вуза Волгограда начался ответственный фотоконкурс. Он проводится в рамках студенческого патриотического форума «Правнуки Победы».

Фотографиями можно выразить разные чувства – любовь, счастье, ненависть, гнев. А как показать в фотографии гордость? Ответ на этот вопрос предстоит найти студентам.

Конкурс видео- и фоторабот «Я горжусь!» - это 5 номинаций с созвучным названием: «Я горжусь своей семьей», «Я горжусь своей историей», «Я горжусь своей страной!», «Я горжусь свое будущей профессией», «Я горжусь своим народом».

Как сообщает профсоюзная организация студентов ВолгГТУ, фотографии, направляемые на конкурс, могут быть как цветными, так и черно-белыми, выполнены как отдельными авторами, так и авторскими коллективами.

Соя ниша к конкурсе найдется и для мастеров презентаций. Им необходимо создать слайд-шоу с использованием видео, музыкального сопровождения, анимации и графики, раскрыв с необычной стороны города-герои и города воинской славы России.