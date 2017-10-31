А судьи - школьники: в Волгограде пройдут учебные слушания дел

Волгоградские школьники разберут сложные, запутанные и неоднозначные дела. Судебные заседания пройдут в молодежно- подростковом центре Ворошиловского района.

Конечно, документы и факты организаторы подготовят для мероприятия специально, но они будут максимально приближены к реальности.

Участники разделятся по ролям: адвокат или прокурор. С этого момента заседание суда объявляется открытым. По очереди стороны начнут грамотно выстраивать аргументы в защиту своей позиции, ведь именно от этого зависит их победа.

Как сообщается на официальной странице молодежно-подросткового центра, судьями слушаний станут привлечённые юристы с ученой степенью, действующие судьи, адвокаты, преподаватели вузов, юристы-практики, представители органов исполнительной и законодательной власти. Так что ребятам, которые интересуются юриспруденцией и мечтают связать с нею жизнь, стоит еще раз изучить нормативные документы перед «битвой справедливости».