А судьи - школьники: в Волгограде пройдут учебные слушания дел
Конечно, документы и факты организаторы подготовят для мероприятия специально, но они будут максимально приближены к реальности.
Участники разделятся по ролям: адвокат или прокурор. С этого момента заседание суда объявляется открытым. По очереди стороны начнут грамотно выстраивать аргументы в защиту своей позиции, ведь именно от этого зависит их победа.
Как сообщается на официальной странице молодежно-подросткового центра, судьями слушаний станут привлечённые юристы с ученой степенью, действующие судьи, адвокаты, преподаватели вузов, юристы-практики, представители органов исполнительной и законодательной власти. Так что ребятам, которые интересуются юриспруденцией и мечтают связать с нею жизнь, стоит еще раз изучить нормативные документы перед «битвой справедливости».
У слушаний два этапа: отборочный - с 7 ноября по 9 ноября и финал - 15 ноября. Возраст участников ограничен: допускаются служители Фемиды в возрасте от 15 до 18 лет.
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