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За нарушение противопожарного режима оштрафовали более тысячи волгоградцев
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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За нарушение противопожарного режима оштрафовали более тысячи волгоградцев
Сегодня, 09:29ОбществоНикита ДробныФото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области
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