За нарушение противопожарного режима оштрафовали более тысячи волгоградцев

Более тысячи административных протоколов составили сотрудники МЧС в отношении жителей Волгоградской области, не соблюдающих особый противопожарный режим. Профилактические рейды проводятся во всех районах региона.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Волгоградской области, специальные межведомственные группы инспектируют в первую очередь дачные массивы и частный сектор – именно там фиксируется наибольшее количество нарушений противопожарного режима. Значительная часть рейдов проводится по выходным. Чтобы более эффективно вести профилактическую работу, сотрудники МЧС используют беспилотники – с их помощью ведётся фото- и видеосъёмка.

На данный момент в Волгоградской области проведено уже более четырёхсот рейдов, проверены около пятисот популярных мест отдыха и садоводческих товариществ. О необходимости соблюдения противопожарного режима предупреждены порядка десяти тысяч человек. Большинство нарушений, выявленных в ходе инспекций, связаны с разведением костров и сжиганием мусора.

Напомним, в Волгоградской области с 3 июля введён особый противопожарный режим. Действует ряд запретов и ограничений: в частности, нельзя разводить костры и использовать мангалы для приготовления шашлыка. Для физических лиц штраф за нарушение этих требований может достигать 4 тысяч рублей.

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