Все дело в шляпе: головной убор помог волгоградцам отдохнуть за рубежом

В «Парке Дружбы: Волгоград - Баку» прошел грандиозный Open-Air от радиостанции Волгоград FM 101.5. На свежий воздух жителей пригласило утреннее шоу «Три Четыре». Формат - городской пикник. Для посиделок в парке участники прихватили пледы и шляпы.

Можно подумать, что шляпа нужна была для того, чтобы прятаться от солнца. Как бы не так! Она являлась дресс-кодом и одновременно путевкой на отдых за границу. Для того, чтобы отправиться в поездку, достаточно было сфотографироваться в креативном аксессуаре и выложить фото в Интернет с одним из хэштэгов праздника #пикник34, #волгоградFM, #аэропортволгоград, #хочувстамбул или #pegasus.

К этому конкурсу волгоградцы явно готовились. Модельный ряд такой большой и разноплановый - хоть дефиле устраивай. На голове красовались: ковбойские шляпы, сомбреро, знаменитая шапка Боба Марли, лиса в новогоднем колпаке, торт. Кто-то решил украсить бабушкину панамку хвоей и игрушечным байком.

В таком виде необходимо было проходить до самого оглашения результатов - до 21:00. Но до этого жители успели и в многочисленных конкурсах поучаствовать. К примеру, они установили, что в седане на 5 человек может поместиться 29. И это точная цифра. Как выяснили? Пришлось лезть.

Взрослые садились, дети - на колени, а сверху еще дети...уже лежа. Самой компактной оказалась команда «Солнышко». Сначала участники установили рекорд - 25 человек, а затем улучшили результат, пригласив в салон еще четырех.

Те, кто был к подобному экстриму не готов, отправились на мастер-классы по индийскому танцу и бачате. Любители хорошей музыки наслаждались исполнением современных песен на скрипках и виолончели. Виртуозное владение классическими инструментами показало трио очаровательных девушек «EvaBreath». Марафон хитов продолжила группа «Глобальное потепление», а следом волгоградцев накрыла волна энергии, созданная кавер-группой «Staffles».

Детишки же атаковали интерактивные площадки, каких насчитывалось около 10. Стреляли из рогатки меховыми птицами по хрюшкам, собирали пазлы, выполняли задания аниматоров.