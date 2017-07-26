Волгоградский педагог-психолог примет участие во Всероссийском конкурсе

В октябре состоится федеральный этап XI Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2017», участниками которого станут психологи, работающие в образовательных организациях и центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональный комитет образования, конкурсантам предстоит пройти три этапа, которые позволят раскрыть их творческий потенциал, поддержать талантливых педагогов-психологов, распространить передовой опыт работы и повысить престиж службы практической психологии в системе образования.