Волгоградский педагог-психолог примет участие во Всероссийском конкурсе
Сегодня, 16:56ОбществоНаталья ЖурбинаФото: educat.samregion.ru
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В октябре состоится федеральный этап XI Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2017», участниками которого станут психологи, работающие в образовательных организациях и центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональный комитет образования, конкурсантам предстоит пройти три этапа, которые позволят раскрыть их творческий потенциал, поддержать талантливых педагогов-психологов, распространить передовой опыт работы и повысить престиж службы практической психологии в системе образования.
Организатором конкурса выступает Министерство образования и науки Российской Федерации. Волгоградскую область на нем представит педагог-психолог волжского детсада №8 «Матрешка» Елена Хан, ставшая в мае победителем регионального конкурса «Лучший педагог-психолог года».
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