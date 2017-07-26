Волгоградские рок-музыканты вызвали дождь

Хорошими осадками завершился концерт волгоградских рок-музыкантов. Тучи начали сгущаться после первой половины треков, а еще через час зрители и исполнители прятались от капель под деревьями.

Начинающих исполнителей и «раскрученные» группы собрал фестиваль «Летний РОКот». Песни гремели в честь юбилея первой и единственной в городе школы рока «High road».

В трек-листе - песни «на все времена». Linkin Park, Арию, Green Day ученики исполнили в своей интерпретации, добавляя гроулинг и скриминг. Этим приемам, кстати, учатся не один месяц. Они звучат как вопли низкой и высокой тональности, и издать такой звук можно, «расщепив» голосовые связки. Не следуешь технике - готовься сорвать голос и говорить шепотом.

Экстремальный вокал - больше мужская прерогатива. И каково же было удивление зрителей, когда на сцену вышла милая девушка в легком платье и зарычала ничуть не хуже, чем солисты металкор-групп.

Показали себя и музыканты. Солировали на гитарах, барабанах, при этом не забывали трясти головой, общаться со зрителями и скакать, в общем, как и положено в духе настоящего рок-фестиваля. Снижать заданный предыдущими исполнителями уровень нельзя, ведь все время за происходящим наблюдали мэтры эстрады - Маврин, Лева Би-2, Кипелов. Притаились они рядом с деревьями - организаторы распечатали постеры и поставили их для создания «правильной» атмосферы.

Видео Видео: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Не отставали по уровню и зрители - прыгали, трясли головами в такт настолько быстро, что камера не успевала фиксировать фигуры. В самый разгар «адских» плясок полил дождь. Публика готова была врываться и в таких условиях, а вот аппаратура сырости не обрадовалась. Организаторам пришлось срочно убирать колонки и пульты, сматывать шнуры.