«Военное ралли» в Южном военном округе. Фоторепортаж.

В Волгограде на площади Павших борцов дан старт международному конкурсу «Военное ралли» в рамках Армейских международных игр АрМИ-2017.

Ралли стартовало накануне и проходит по территории Республики Калмыкия, Астраханской и Волгоградской областей. В нем принимают участие команды Вооруженных сил РФ, национальной гвардии России, команда отечественных заводов-изготовителей автомобильной техники и команда военнослужащих Республики Египет.

Информационное агентство «НовостиВолгограда.ру» предлагает вашему вниманию большой фоторепортаж со старта «Военного ралли» в городе-герое Волгограде.

Видео Видео: Сергей Матанцев, novostivolgograda.ru

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