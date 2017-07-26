В Жирновске на конкурсе авторской песни Гран-при достался ростовчанину
Сегодня, 14:03ОбществоНаталья ЖурбинаФото: admzhirn.ru
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X межмуниципальный фестиваль авторской патриотической песни «Мы - внуки твои, Победа!» прошел на Марьином утесе, расположенном на живописном берегу реки Медведица.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Жирновского района, в юбилейном фестивале принимали участие барды из Котовского, Камышинского, Михайловского, Еланского, Руднянского районов области, а также Ростова-на-Дону. Кстати, ростовчанин и стал победителем фестиваля - Гран-при достался Олегу Пищику.
Они исполняли композиции, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны. Бардовский фестиваль «Мы — внуки твои, Победа!» становится все более популярным. Свежий воздух, великолепная природа, душевное общение и культурный отдых под звуки гитары привлекают множество туристов, которые готовы преодолевать сотни километров, чтобы попасть на Марьин утес.
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