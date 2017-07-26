В музее-мастерской Малкова учат техникам эбру и создания авторских значков

В период отпусков и каникул в творческом пространстве музея-мастерской Петра Малкова в Волжском продолжается активная деятельность.

На днях мастерская Малкова приняла участие в мероприятии, посвященном памяти Владимира Высоцкого, которое состоялось у памятника поэту в парке «Волжский». Здесь были организованы выездная выставка, скетч-портретная сессия с участием молодых художников, создание коллективного художественного объекта, фиксирующего любимые строки поэта.

А в самом музее-мастерской продолжаются традиционные занятия для тех, кто хочет научится азам искусства и художественных ремесел. На прошлой неделе в креативном пространстве «Малковке» дети постигали азы техники эбру - живописи на воде, создающей неповторимые узоры.

Фото: vk.com/muzeymalkova