В музее-мастерской Малкова учат техникам эбру и создания авторских значков

На днях мастерская Малкова приняла участие в мероприятии, посвященном памяти Владимира Высоцкого, которое состоялось у памятника поэту в парке «Волжский». Здесь были организованы выездная выставка, скетч-портретная сессия с участием молодых художников, создание коллективного художественного объекта, фиксирующего любимые строки поэта.
А в самом музее-мастерской продолжаются традиционные занятия для тех, кто хочет научится азам искусства и художественных ремесел. На прошлой неделе в креативном пространстве «Малковке» дети постигали азы техники эбру - живописи на воде, создающей неповторимые узоры.
2 августа в «Малковке» дети и взрослые смогут научиться изготовлению авторских значков. Процесс этот интересен не только с художественной точки зрения, но и с практической, так как позволит создавать своими руками модные аксессуары. Занятия пройдут в 11 и в 15 часов.