В Кумылге фестиваль казачьей культуры поразил гостей колокольным звоном

На фестиваль, посвященный 75-летию победы под Сталинградом, собрались казаки со всего региона, воспитанники военно-патриотических клубов, мастера художественных промыслов и народные творческие коллективы, сообщили в пресс-службе администрации Кумылженского района.
Открылся фестиваль, по традиции, церемонией поднятия флага - эта честь была предоставлена старейшине, председателю совета стариков Хоперского округа Геннадию Михайловичу Семенцеву.
Программа фестиваля была насыщенной и разнообразной: это и презентация военно-исторического клуба «Шатун», выступление лауреатов чемпионата мира по джигитовке, и работа традиционных казачьих подворий, знакомство с традициями, обычаями и кухней казаков, мастер-классы по стрельбе из лука, изготовлению сувениров.
Особенно гостям фестиваля запомнился колокольный звон в исполнении руководителя Волгоградской школы звонарей Александра Моренова.
Завершил фестиваль гала-концерт фольклорных казачьих коллективов, ведущей которого стала известная диктор телевидения Татьяна Судец.