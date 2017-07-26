В Кумылге фестиваль казачьей культуры поразил гостей колокольным звоном

В станице Кумылженской состоялся III региональный фестиваль традиционной казачьей культуры «Золотой щит – казачий Спас».

На фестиваль, посвященный 75-летию победы под Сталинградом, собрались казаки со всего региона, воспитанники военно-патриотических клубов, мастера художественных промыслов и народные творческие коллективы, сообщили в пресс-службе администрации Кумылженского района.

Программа фестиваля была насыщенной и разнообразной: это и презентация военно-исторического клуба «Шатун», выступление лауреатов чемпионата мира по джигитовке, и работа традиционных казачьих подворий, знакомство с традициями, обычаями и кухней казаков, мастер-классы по стрельбе из лука, изготовлению сувениров.