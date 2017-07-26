В Елани еще 10 молодых семей решили жилищный вопрос

По информации пресс-службы районной администрации, это уже второе вручение подобных сертификатов в нынешнем году. В целом за время реализации в Еланском районе программы «Молодой семье – доступное жилье» свои жилищные условия смогли улучшить 120 семей.
Участником муниципальной программы может стать молодая семья, проживающая на территории района, состоящая в зарегистрированном браке, или неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей. Напомним, что субсидия на улучшение жилищных условий, как правило, составляет 30% от расчетной стоимости дома или квартиры.
Сертификаты на жилье должны быть реализованы в течение семи месяцев. В случае, если свидетельством не воспользуются, после этого срока оно будет считаться недействительным.