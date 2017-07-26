Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
В Елани еще 10 молодых семей решили жилищный вопрос
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%b5+%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%be%d1%82%d1%8b+%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%8f+%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d1%8f+faq ru ru
В Елани еще 10 молодых семей решили жилищный вопрос
Сегодня, 13:14ОбществоНаталья ЖурбинаФото: faq-ru.ru
Читайте
также
Карту «Волна» можно будет пополнить в терминалах QIWI
Волгоградцы пытаются повторить эксперимент от ИА «НовостиВолгограда.ру»
Большинство деревьев в так называемом «парке вдов» погибли ещё в 2012 году