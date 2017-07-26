В августе в Тракторозаводском районе на 21 день отключат горячую воду

Как указано на официальном сайте теплоснабжающей организации, ежегодно в преддверии нового отопительного сезона волгоградские котельные останавливаются на время проведения плановых ремонтов, которые обычно длятся две недели, но в особых случаях при большом объеме работ могут быть продлены до трех недель. За это время в котельных заменят изношенные узлы и агрегаты, почистят котлы и газовые горелки, отремонтируют контрольно-измерительные приборы и оборудование.
Выживать в жаркое лето без горячей воды будут жильцы следующих домов:
Ул. 95-я Гвардейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Ул. Андреева, 13
Ул. Атласова, 16
Ул. Баскунчакская, 5
Ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10
Ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16
Ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19
Ул. Быкова, 4а
Ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14
Ул. Дегтярёва 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51
Ул. Дзержинского 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а
Ул. Жолудева 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38
Ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а
Ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11
Ул. Курильская, 5, 7, 9
Пр. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227
Ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11
Ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11
Ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11
Ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69
Ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24
Ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Ул. С.Щедрина, 1, 5, 7
Ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32
Горячей воды в августе не будет и в ряде соцучреждений: детских садах № 73, 170, 177, 195, 205, 220, 238, 254, 260, 276, 278, 281, 293, 314, 358; областном наркологическом диспансере, станции скорой помощи, детской поликлинике №17, поликлинике №1, наркологическом кабинете, детской больнице №2, роддоме №1, женской консультации, противотуберкулезном диспансере, клинической больнице №4.
Горячей воды не будет и в образовательных учреждениях: школа-интернат № 8, частная интегрированная школа, школы № 29, 12, 3, 17, 94, 1, межшкольный учебный комбинат, прогимназия, музыкальная школа № 2.
Отключение горячей воды на 2 недели планируется и в Краснооктябрьском районе. Его придется пережить жителям целого ряда домов на улицах 39-я Гвардейская, Еременко, Р.Зорге и др.