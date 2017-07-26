В августе в Тракторозаводском районе на 21 день отключат горячую воду

С 1 августа в связи с плановыми ремонтами котельных без горячей воды останутся жители многоквартирных домов более чем на 30 улицах, а также ряд соцучреждений.

Как указано на официальном сайте теплоснабжающей организации, ежегодно в преддверии нового отопительного сезона волгоградские котельные останавливаются на время проведения плановых ремонтов, которые обычно длятся две недели, но в особых случаях при большом объеме работ могут быть продлены до трех недель. За это время в котельных заменят изношенные узлы и агрегаты, почистят котлы и газовые горелки, отремонтируют контрольно-измерительные приборы и оборудование.

Выживать в жаркое лето без горячей воды будут жильцы следующих домов:

Ул. 95-я Гвардейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Ул. Андреева, 13

Ул. Атласова, 16

Ул. Баскунчакская, 5

Ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10

Ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16

Ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19

Ул. Быкова, 4а

Ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14

Ул. Дегтярёва 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51

Ул. Дзержинского 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а

Ул. Жолудева 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38

Ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а

Ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11

Ул. Курильская, 5, 7, 9

Пр. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227

Ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11

Ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11

Ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11

Ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69

Ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24

Ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Ул. С.Щедрина, 1, 5, 7

Ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32

Горячей воды в августе не будет и в ряде соцучреждений: детских садах № 73, 170, 177, 195, 205, 220, 238, 254, 260, 276, 278, 281, 293, 314, 358; областном наркологическом диспансере, станции скорой помощи, детской поликлинике №17, поликлинике №1, наркологическом кабинете, детской больнице №2, роддоме №1, женской консультации, противотуберкулезном диспансере, клинической больнице №4.

Горячей воды не будет и в образовательных учреждениях: школа-интернат № 8, частная интегрированная школа, школы № 29, 12, 3, 17, 94, 1, межшкольный учебный комбинат, прогимназия, музыкальная школа № 2.