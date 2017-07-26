«Старая Сарепта» ждет от экстрасенсов объяснения происходящей у них мистике

В последнее время в музее-заповеднике «Старая Сарепта», по словам его сотрудников, отмечается всплеск паранормальной активности. Чтобы разобраться в причинах этого явления, в учреждении решили обратиться за помощью к магам, колдунами и ясновидцам.

По информации пресс-службы «Старой Сарепты», специалисты музея-заповедника на днях подготовили письмо и отправили его на электронный адрес редакции популярной программы «Битва экстрасенсов».

- Прежде у нас уже проходила съемка одной из программ «Битвы экстрасенсов», - вспоминает пресс-секретарь музея-заповедника «Старая Сарепта» Алла Папченко. - Это был очень серьезный и долгий съемочный процесс, результат которого - расследования, рассказы, интересные истории - всем понравился. Съемки проходили в декабре 2011 года, а на экраны программа вышла в 2012 году.

Вновь обратиться в редакцию популярного проекта сотрудников музея побудило, по их словам, увеличение паранормальных случаев, которые проявляются в появлении различных объектов на фотоснимках.

- Причем странные объекты проявляются на фотографиях, сделанных не только во время квестов, проходящих вечером, но и во время классических дневных экскурсий, - рассказывает Алла Папченко. - Так, на одной из них, которую я как раз и проводила, была сделана фотография места, на котором не происходило ничего особенного. А во время просмотра изображения мы увидели лицо мужчины! Фотошоп исключается — я сама была свидетелем всей ситуации.

Объяснить происходящее, надеются в музее, помогут ясновидящие. В «Старой Сарепте» подчеркивают, что это место всегда было мистическим. Это связано не только с особенностями расположения домов немецких колонистов, их монументальными подвалами, но и самой историей поселения гернгутеров. Причем, по словам сотрудников музея, эта мистика имеет не отрицательный характер, а, скорее, ощущается как нечто параллельное, как то, что недоступно физическому зрению, но проявляется с помощью фототехники.

- Мы очень рассчитываем, что экстрасенсы объяснят, с чем связаны все эти проявляющиеся на фотоизображениях силуэты, шары и лица, - считает Алла Папченко. - Надеюсь, что экстрасенсы примут положительное решение, приедут и мы узнаем еще очень много интересного о «Старой Сарепте».