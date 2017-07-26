«Руслан и Людмила» так и не получили долгожданную лицензию

По информации пресс-службы региональной инспекции государственного жилищного надзора, УК с таким поэтическим названием обратилась в ведомство с заявлением о внесении сведений об управлении многоквартирным домом № 179 по пр. Ленина в Волгограде в реестр лицензий Волгоградской области в связи с заключением договора управления.
В ходе рассмотрения заявления инспекторами Госжилнадзора было выявлено, что УК не соблюдает требований по размещению сведений, указанных в заявлении на сайте ГИС ЖКХ. Например, копия договора управления, приложенная к заявлению, не соответствовала копии договора управления, размещенного в системе ГИС ЖКХ. В результате, Госжилнадзор отказал данной УК во внесении изменений в реестр лицензий в отношении данного дома.
Управляющая компания не согласилась с принятым решением Госжилнадзора и обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о признании действий инспекции незаконными. Суд поддержал решение Госжилнадзора, признав его законным и обоснованным.