Рекламу пива в волгоградских лифтах признали ненадлежащей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области признало ненадлежащей рекламу пива, размещённую в лифте одного из многоквартирных домов. Авторы и распространители листовки получат предписание об устранении нарушений закона.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в Волгоградском УФАС, на рекламу «свежего пенного» с доставкой пожаловалась жительница Дзержинского района. Её возмутило, что ассортимент магазина «Best Beer» презентовался потенциальным покупателям именно в лифте, где листовку могли увидеть дети и подростки.

В июне УФАС возбудило в отношении рекламодателя и распространителя рекламы дело о нарушении законодательства. Однако представители рекламодателя, ООО «Урарту», так ни разу и не появились на заседаниях комиссии. В свою очередь, компания-распространитель ООО «ЖЭК ЛифтБорд» пыталась доказать, что в листовке якобы говорится не о пиве, а о неких других напитках.

В конечном счёте Волгоградское УФАС пришло к выводу, что «Урарту» и «ЖЭК ЛифтБорд» нарушили целый ряд требований закона «О рекламе». Они не только пренебрегли запретом на рекламу алкоголя вне мест его продажи, но и «забыли», что продавать спиртное дистанционным способом запрещено (магазин «Best Beer» реализует пивную продукцию через Интернет).