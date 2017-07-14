Придуманный кортеж: из чего родилась «сенсация» с выпускниками академии МВД

28 июля в Волгоградской академии МВД состоялся очередной выпуск будущих правоохранителей. Десятки из них вскоре разъедутся по просторам Родины и будут реализовывать полученные знания на практике.

Между тем, уже совершенно точно для ряда факультетов настоящий выпуск получился особенным из-за разгоревшегося скандала с автопробегом по Волгограду нескольких автомобилей «Land Cruiser Prado», пафосной фотоссесии и постановочных видеосъемок рядом с «Музкомедией», прогулки на яхте и аренды дорогого ресторана для ужина. Об этом на следующий день после выпускного сообщили ряд СМИ, затем волну подхватили даже федеральные издания, попытавшиеся провести неуместные параллели с гонками на «Gelandewagen» в честь окончания учебы курсантами академии ФСБ в Москве ровно год назад.

Хотя «сенсационная» составляющая в новости о выпускниках Волгоградской академии МВД получилась явно натянутой, ведомство организовало внутреннюю проверку. В частности, давалась оценка соблюдению правил дорожного движения при перемещении выпускников на автомобилях.

Как рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, в указанный день ни одной жалобы от волгоградцев о некорректном или вызывающем поведении на дороге не поступало. Более того, были изучены камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город». Выяснилось, что так называемый кортеж перемещался, соблюдая все правила дорожного движения. Автомобили ни разу не проехали на красный свет и не пересекали сплошных линий.

Что же касается фотосессии нарядных выпускников и банкет в ресторане, то здесь трудно увидеть какую-то сенсацию, если изначально не иметь умысла как-то задеть будущих правоохранителей, отметили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Другой собеседник из правоохранительных органов сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», что по сложившейся практике, и данный случай был не исключением, за каждой выпускной группой закреплен офицер-наблюдатель из числа работников академии, который присутствует на праздничном мероприятии от начала и до конца. Поэтому какое-либо нарушение морально-этических норм исключено.