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Погода в начале рабочей недели будет жаркой, но не знойной
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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Погода в начале рабочей недели будет жаркой, но не знойной
Сегодня, 07:11ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Parus-school.ru
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