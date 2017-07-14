Погода в начале рабочей недели будет жаркой, но не знойной

В Волгоградской области в Волгограде в последний день июля и в первые августовские деньки погода будет жаркой, но синоптики нам обещают, что пекла не будет.

По информации Вол­го­град­ского центра по гид­ро­ме­тео­ро­ло­гии и мо­ни­то­рин­гу окру­жа­ю­щей сре­ды в понедельник 31 июля в Волгоградской области местами пройдут кратковременные дожди и грозы, и температура ночью может упасть в некоторых районах до +12ºС. Но днем лето вступит в свои права и градусник должен показать +22...+27ºС, местами до +32ºС.

В Волгограде в первый день рабочей недели и последний день второго месяца лета, ожидаются кратковременный дождь с грозами. По прогнозам синоптиков они должны пройти как днем, так и в вечернее время. Дожди принесут небольшое понижение температуры, которая составит ночью +18...+20ºС, а днем – +26...+28ºС.

Во вторник 1 августа в регионе ожидается кратковременные дожди и грозы, и дневная температура будет колебаться в районе +24...+29ºС, местами до +34ºС. В Волгограде 1 августа будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, температура воздуха: ночью +18...+20ºС, а днем +28...+30ºС.

Аналогичная погода ожидается в регионе и областном центре и 2 августа.