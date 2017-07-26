Под Волгоградом в лагере «Сказка» детей научили пользоваться огнетушителями

В Среднеахтубинском районе в оздоровительном лагере «Сказка» прошли пожарно-тактические учения по тушению условного возгорания, а также занятия по обучению детей и персонала лагеря действиям в случае пожара.

Согласно вводной, рядом с лагерем произошло возгорание сухой растительности. Администрация учреждения сразу сообщает о пожаре по телефону «101» и проводит эвакуацию детей из спальных корпусов.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области, 34.mchs.gov.ru

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области, 34.mchs.gov.ru

После получения тревожного сигнала к месту условного возгорания прибывают пожарные расчеты и после проведения боевого развертывания тушат огонь в кратчайшее время. Таким образом, основная цель учений была достигнута, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области, 34.mchs.gov.ru

Инспекторы отдела надзорной деятельности провели познавательную беседку с воспитанниками лагеря. А сотрудники Всероссийского добровольного пожарного общества научили всех желающих пользоваться огнетушителем.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области, 34.mchs.gov.ru

Приятным сюрпризом для ребят стала возможность посидеть за рулем пожарного автомобиля и почувствовать себя настоящими огнеборцами.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области, 34.mchs.gov.ru

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области, 34.mchs.gov.ru