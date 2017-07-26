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Под Волгоградом в лагере «Сказка» детей научили пользоваться огнетушителями
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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Под Волгоградом в лагере «Сказка» детей научили пользоваться огнетушителями
Сегодня, 21:02ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области/ 34.mchs.gov.ru
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