Новость о второй беременности Исинбаевой активно обсуждается в соцсетях

Сегодня спортивную общественность всколыхнула генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, которая сообщила в своем Twitter: «Второго ждёт и Лена Исинбаева!!»

Официальных комментариев от самой прославленной легкоатлетки или ее представителей пока не поступало. Отметим, что Елена Исинбаева, которая в браке с Никитой Петиновым воспитывает трехлетнюю дочь Еву, ведет активную общественную жизнь. Двукратная олимпийская чемпионка постоянно принимает участие в спортивно-массовых мероприятиях в Волгограде, кроме того, доброй традицией стало проведение Кубка Исинбаевой для молодых легкоатлетов - соревнования ежегодно проходит под эгидой благотворительного фонда Исинбаевой в конце мая в Волгограде.