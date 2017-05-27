Новость о второй беременности Исинбаевой активно обсуждается в соцсетях
Сегодня, 10:47ОбществоВиталий КошелевФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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Сегодня спортивную общественность всколыхнула генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, которая сообщила в своем Twitter: «Второго ждёт и Лена Исинбаева!!»
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Фото: https://twitter.com/tina_kandelaki
Новость появилась в посте, где Канделаки ранее поздравила с рождением второго ребенка шахматиста Сергея Карякина.
Официальных комментариев от самой прославленной легкоатлетки или ее представителей пока не поступало. Отметим, что Елена Исинбаева, которая в браке с Никитой Петиновым воспитывает трехлетнюю дочь Еву, ведет активную общественную жизнь. Двукратная олимпийская чемпионка постоянно принимает участие в спортивно-массовых мероприятиях в Волгограде, кроме того, доброй традицией стало проведение Кубка Исинбаевой для молодых легкоатлетов - соревнования ежегодно проходит под эгидой благотворительного фонда Исинбаевой в конце мая в Волгограде.
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