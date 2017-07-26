Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
Недешево и сердито: как установка пластиковых окон «съедает» деньги горожан
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5+%d0%be%d0%ba%d0%bd%d0%b0+%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80 %d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81 %d1%80%d1%84
Недешево и сердито: как установка пластиковых окон «съедает» деньги горожан
Сегодня, 17:36ОбществоМарина СабадашФото: краснодар-сервис.рф
Читайте
также
Карту «Волна» можно будет пополнить в терминалах QIWI
Волгоградцы пытаются повторить эксперимент от ИА «НовостиВолгограда.ру»
Большинство деревьев в так называемом «парке вдов» погибли ещё в 2012 году