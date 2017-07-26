Недешево и сердито: как установка пластиковых окон «съедает» деньги горожан

Волгоградцы стали чаще попадать в руки к недобросовестным компаниям, специализирующимся на установке пластиковых окон. За последний месяц сотрудники регионального Роспотребнадзора приняли от пострадавших несколько десятков письменных заявлений и столько же устных жалоб.

А начинается все с рекламы. Красочная картинка, упоминание об акции, скидке, подарке - и потребитель уже благоволит к товару. В случае с пластиковыми окнами хорошо работают бесплатные москитная сетка и замер.

В одном из волгоградских ООО пошли дальше. Итоговую стоимость услуги рассчитывали по телефону. При этом размеры проема определял хозяин квартиры. Как? Да на глаз. Цена приятно удивляла - существенно ниже средней на рынке. «Надо брать» - решали волгоградцы, не углубляясь в подробности и обрекая тем самым семейный бюджет на опустошение.

Расходы начинались с приходом замерщика. Работа - платная, соглашаешься на установку и подписываешь договор - внеси аванс от 2 до 10 тысяч рублей. А спустя несколько дней точные замеры определяют окончательную стоимость работ, и она в два раза выше первоначальной, той, что сотрудник озвучил по телефону.

Расторгнуть договор невыгодно - удастся вернуть не более 20% от внесённой суммы. А тут и новые сюрпризы намечаются. Внимательно документы читают немногие, большинство же просто ставит подпись. Этим и пользуется ООО. Оказывается, отдать всю сумму надо в течение трех дней после внесения аванса, а ориентировочный срок установки изделий от 7 до 79 рабочих дней. То есть ждать окно можно более двух месяцев.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Волгоградской области, жители сталкивались с такой проблемой, что окна не подходили по размеру. При этом один из пунктов договора предусматривает, что «размеры изделий по договору предоставляются покупателем». То есть по факту ответственность за неверно проделанную работу несет заказчик.

Забирать не подошедший товар и исправить дефекты продавец не торопится, все претензии покупателей остаются без ответа, а ненужные окна так и продолжают стоять в квартире. Расторжение договора на этом этапе грозит потерей 90% от вложенных средств.