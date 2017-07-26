Лучшими вузами Волгограда признаны ВолГУ и «политех»

Бизнес-портал Innov.ru составил рейтинг лучших вузов Волгограда. Университеты города-героя оценивались по качеству образовательных услуг, востребованности выпускников, уровню научно-исследовательской деятельности и широте сотрудничества с зарубежными образовательными учреждениями.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на исследование, все вузы оценивались по стобалльной шкале. Лучший результат, в соответствии с позицией экспертов, продемонстрировал Волгоградский государственный университет, регулярно попадающий в престижные международные рейтинги – он набрал 46,33 балла. Лишь ненамного отстал от ВолГУ опорный вуз ВолгГТУ: у него 45,44 балла. Составители рейтинга отметили, что волгоградский «политех» является одним из главных научных центров юга России и активно сотрудничает с зарубежными образовательными организациями.

На третьем месте расположился Волгоградский государственный медицинский университет (42,46 балла). Это старейший вуз города и единственное учебное заведение, где готовят высококвалифицированных специалистов по пяти врачебным отраслям. На базе университета сейчас формируется фармацевтический кластер, где будет вестись разработка инновационных лекарственных препаратов.