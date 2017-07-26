Губернатор потребовал усилить противопожарные меры в регионе

В понедельник, 31 июля, на оперативном совещании, которое провел губернатор Андрей Бочаров, главной темой стало соблюдение мер противопожарной безопасности.

В настоящее время на территории Волгоградской области сохраняется самый высокий, пятый класс горимости, действует особый противопожарный режим, который запрещает посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора и растительности.

Тем не менее, как было отмечено на совещании, только за последние три дня по вине пресловутого человеческого фактора произошло порядка 30 пожаров, не считая мелких возгораний сухой растительности. Серьезные пожары на днях случились в Светлоярском, Городищенском и Быковском районах, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

«Только слаженные действия сил и средств, задействованных в обнаружении, ликвидации очагов, позволили избежать жертв и минимизировать ущерб. Для того чтобы не допустить трагедий, переброски огня на населенные пункты Светлый Яр, Городище, Гумрак, мы были вынуждены передислоцировать силы и средства из других муниципальных образований. Еще раз повторюсь: во всех случаях без исключения присутствует пресловутый человеческий фактор», – подчеркнул Андрей Бочаров на оперативном совещании.

В связи с пожароопасной обстановкой губернатор потребовал до 10 августа во всех муниципальных образованиях, учреждениях, хозяйствах, предприятиях проверить готовность сил и средств к ликвидации возгораний.

Губернатор также поставил задачу провести тренировки по возможным переброскам огнеборцев в другие муниципальные образования и повышению координации действий всех служб.

«Надо отметить, что силы и средства функционируют на достаточно высоком уровне, но не все в их возможностях. Безопасность зависит от каждого человека, от всех жителей и гостей области», – отметил Андрей Бочаров.

Специалисты предупреждают, что в ближайшую неделю в некоторых районах области температура воздуха может повыситься, сохранится ветреная погода, поэтому несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности, халатное отношение к этому вопросу могут привести к трагическим последствиям — любая искра рискует обернуться масштабным ландшафтным пожаром.

Согласно поставленной губернатором задаче, усиление противопожарных мер станет ключевой темой ближайшего координационного совещания по обеспечению правопорядка.

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