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Губернатор потребовал усилить противопожарные меры в регионе
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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Губернатор потребовал усилить противопожарные меры в регионе
Сегодня, 17:20ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области/ volgograd.ru
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