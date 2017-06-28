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Демонтаж павильонов становится небезопасным для волгоградцев
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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Демонтаж павильонов становится небезопасным для волгоградцев
Сегодня, 13:32ОбществоМарина СабадашФото: Сергей Матанцев/ novostivolgograda.ru
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