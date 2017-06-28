Демонтаж павильонов становится небезопасным для волгоградцев

Киоск увезен, а «память» от него в виде оставшейся после демонтажа неприглядной площадки осталась. И она может стать причиной внеплановой поездки пешехода в травмпункт.

Что только не торчит из-под тротуарной плитки - металлические штыри, арматура, прутья. На инородные и травмоопасные предметы на месте ранее действующих торговых точек волгоградцы натыкаются постоянно, и хорошо, если глазами, а не другими частями тела.

- Буквально несколько дней назад шла по центру, как вдруг ногу пронзила боль. Оказалось, большой палец налетел на торчащую железяку. Ушиб болит до сих пор. Павильон убрали — хорошо, но хоть в божеский вид за собой место привести надо, - пожаловалась корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» одна из пострадавших.

Картина не лучше и в других районах города. В социальных сетях жители то и дело выкладывают фотографии небезопасных мест, образовавшихся за последние месяцы. Зачастую такие посты удаляют, наверное, смотрятся не так эффектно. Но то, что «звоночки» становятся регулярными — факт.

«Почему нельзя убрать за собой» - вопрошают жители. Вопрос (больше, конечно, риторический) касается и предпринимателей, которые самостоятельно сносят объекты, и муниципальных организаций, демонтирующих «незаконку» в случае отказа бизнесмена. Но пока пешеходам приходится хорошо смотреть под ноги.

В списке «ожидания» у волгоградцев и новые остановки. Как уже ранее сообщало ИА «НовостВолгограда.ру», весной этого года были демонтированы большинство старых остановочных комплексов в Центральном, Ворошиловском и Дзержинском районах для замены их на ультрасовременные. Несколько дней назад администрация города сообщила о начале торгов на обустройство 86 остановок.