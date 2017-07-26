Аграрии региона намолотили более 2,5 млн тонн зерна
Сегодня, 17:18ОбществоНаталья ЖурбинаФото: 116almet.ru
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Уборочная страда на полях региона идет полным ходом. Судя по результатам на сегодняшний день, у аграриев есть хорошие шансы для того, чтобы повторить и даже побить прошлогодний рекорд в 4,6 млн тонн зерна.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, на сегодняшний день собрано более 2,6 миллионов тонн зерна. Это на 300 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя урожайность - около 30 центнеров с гектара.
Всего в этом году ранние зерновые предстоит убрать на площади два миллиона гектаров. Сейчас обмолочено около 40% площадей, так что если темпы уборки сохранятся и не подведет погода, то у региона есть шанс собрать урожай, превышающий по объемам прошлогодние показатели.
Среди лучших в ходе нынешней уборочной кампании - аграрии Октябрьского, Калачевского, Суровикинского, Чернышковского, Котельниковского и Клетского районов области.
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