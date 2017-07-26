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Аграрии региона намолотили более 2,5 млн тонн зерна
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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Аграрии региона намолотили более 2,5 млн тонн зерна
Сегодня, 17:18ОбществоНаталья ЖурбинаФото: 116almet.ru
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